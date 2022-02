Giornata delle donne nella scienza Draghi insieme al nobel Parisi visitano l'INFN del Gran Sasso (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'Aquila - "Lo scienziato è colui che fa la differenza tra la vita e la morte, tra la disperazione e la speranza. Che si tratti di medicina o di cambiamento climatico deve essere valorizzato come non è stato fatto negli ultimi anni nel nostro Paese". Un intervento chiaro e diretto, quello di Mario Draghi all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso dove ha fatto oggi visita assieme al premio nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Le parole del premier sono andate dritte nel toccare il problema della delegittimazione che donne e uomini di scienza stanno affrontando ormai quotidianamente. Professionisti che troppo spesso negli ultimi tempi non sono stati sufficientemente valorizzati nel nostro Paese. Altro punto nevralgico toccato dal presidente del Consiglio, ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'Aquila - "Lo scienziato è colui che fa la differenza tra la vita e la morte, tra la disperazione e la speranza. Che si tratti di medicina o di cambiamento climatico deve essere valorizzato come non è stato fatto negli ultimi anni nel nostro Paese". Un intervento chiaro e diretto, quello di Marioall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare deldove ha fatto oggi visita assieme al premioper la Fisica Giorgio. Le parole del premier sono andate dritte nel toccare il problema della delegittimazione chee uomini distanno affrontando ormai quotidianamente. Professionisti che troppo spesso negli ultimi tempi non sono stati sufficientemente valorizzati nel nostro Paese. Altro punto nevralgico toccato dal presidente del Consiglio, ...

Advertising

RaiPlay : ???? TWO MEDAGLIE IS MEGLIO CHE ONE! ?? ?? ???? Giornata storica per lo sci italiano: Goggia è argento a #Beijing2022… - Palazzo_Chigi : Dal Parlamento via libera all’inserimento della tutela dell’#ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nella… - Fondaz_Veronesi : Avete mai letto “Mario Rossi, padre e ricercatore, ha scoperto che…”? Oggi è la giornata mondiale delle donne e del… - fabrizia_alb : RT @AlekosPrete: Incardinato al Senato il ddl che chiede di istituire una giornata in memoria delle vittime dell'odio razziale e dello sfru… - vasco97273 : RT @Mov5Stelle: La giornata delle donne nella scienza, che si celebra oggi, è l'occasione per ribadire l'importanza della lotta agli stereo… -