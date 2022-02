Giorgia Soleri furiosa: la fidanzata di Damiano si scaglia contro alcuni fan dei Maneskin (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un triste scontro social per Giorgia Soleri che si è sentita in dovere di rispondere agli attacchi di alcuni fan dei Maneskin Una storia che va avanti già da un po’ di tempo, un gruppo di persone che non lasciano che la fidanzata di Damiano David viva serenamente la sua vita e viene accusata costantemente: L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un triste ssocial perche si è sentita in dovere di rispondere agli attacchi difan deiUna storia che va avanti già da un po’ di tempo, un gruppo di persone che non lasciano che ladiDavid viva serenamente la sua vita e viene accusata costantemente: L'articolo proviene da Inews24.it.

