GF VIP | Soleil | la strana proposta ad Alex Belli VIDEO

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) GF VIP:ad“Dobbiamo fare un meeting sotto le coperte”. Fa discutere in comportamento dinei confronti di. Nelle recenti oreha manifestato apertamente adil suo desiderio di riavere la stessa complicità di prima e ha fatto una vera e propria scenata di gelosia affermando che … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Advertising

gf_vip_news : TELEVOTO ?? (2340 VOTI RICEVUTI) 1. VOTATE TUTTI ?? 2. FATE GIRARE IL TWEET ?? 3.CITATE IL SONDAGGIO E USATE TANTI H… - ParliamoDiNews : GF Vip, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge contro Lulù Selassié VIDEO #AlfonsoSignorini #GFVip #KatiaRicciarelli… - gf_vip_news : Soleil:'No, ma io non voglio più far parte di questo teatrino'. Sempre lei che sta cercando un confronto con Alex p… - infoitcultura : GF Vip, Delia Duran bacia Alex Belli: la furia di Soleil - infoitcultura : I commenti di Katia e Soleil - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Soleil

Katia Ricciarelli eSorgè , due delle concorrenti della sesta edizione del ' Grande Fratello', sono sempre più unite. A dimostrarlo è stata la decisione dell'artista, durante le nomination, di volerla mandare ...Katia Ricciarelli Vs Miriana Trevisan "Brutti capelli, mi viene voglia di bruciarli"/ Il web accusa "Iena" GfSorge e Barù sexy in uno stacchetto Le immagini del Grande fratelloin ...Altra brutta pagina di Grande Fratello Vip firmata da Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, con la soprano che ha persino chiesto che quanto confidato all’italo-americana nelle scorse ore non sia oggetto ...Katia Ricciarelli e Soleil Sorgè, due delle concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, sono sempre più unite. A dimostrarlo è stata la decisione dell’artista, durante le ...