**Gatti: Alberto Mattioli, 'vorrei loro al governo, sono efficienti, giusti e non ipocriti'** (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Io ho una fede, sono gattolico credente praticante, e penso che il gatto sia una divinità a cui bisogna sottomettersi. E vorrei tanto vivere in un mondo governato dai gatti, che governerebbero molto meglio perché a differenza degli umani non sono ipocriti, sono molto efficienti e credo che siano anche fondamentalmente giusti". L'ode al gatto di cui sopra è di Alberto Mattioli, critico musicale e giornalista de 'La Stampa', nonché autore del libro cult 'Gattolico Praticante. Esercizi di devozione felina' (Garzanti) che, alla vigilia della Giornata Nazionale del Gatto, che ricorre domani, spiega all'Adnkronos i motivi per i quali il felino è, a suo avviso, un "essere superiore". "Perché superiore? Semplice, ...

