Fermate la Storia, voglio scendere! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono giorni, settimane, che forse scoppia una guerra. E forse questa guerra sarà mondiale. O forse no, forse non scoppia più, o forse non c’è mai stato realmente nemmeno il rischio e il nostro era solo allarmismo; ma nel dubbio, io lancio un appello. Che vale per la crisi Russia-Ucraina come per qualsiasi altro fronte, qualsiasi altra crisi o oggetto del contendere, qualsiasi cosa si muova nell’orizzonte degli eventi futuri. Dunque il mio non è un generico appello per la pace; il mio è molto di più, e non è dettato da un pacifismo militante, ma da una ancor più militante stanchezza nei confronti della Storia. Non fraintendetemi: amo la Storia, ho sempre preso buoni voti in Storia; ma quando da ragazzo sognavo una vita da film, quel film non era mai di genere storico. Lasciate che mi spieghi. Sono nato nel 1984. In trentotto anni ho ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono giorni, settimane, che forse scoppia una guerra. E forse questa guerra sarà mondiale. O forse no, forse non scoppia più, o forse non c’è mai stato realmente nemmeno il rischio e il nostro era solo allarmismo; ma nel dubbio, io lancio un appello. Che vale per la crisi Russia-Ucraina come per qualsiasi altro fronte, qualsiasi altra crisi o oggetto del contendere, qualsiasi cosa si muova nell’orizzonte degli eventi futuri. Dunque il mio non è un generico appello per la pace; il mio è molto di più, e non è dettato da un pacifismo militante, ma da una ancor più militante stanchezza nei confronti della. Non fraintendetemi: amo la, ho sempre preso buoni voti in; ma quando da ragazzo sognavo una vita da film, quel film non era mai di genere storico. Lasciate che mi spieghi. Sono nato nel 1984. In trentotto anni ho ...

