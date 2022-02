Duke all'ultimo e Banchero ci mette lo zampino: la vittoria con Wake Forest (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'azzurro chiude con 13 punti e 6 assist ma 2/10 dal campo, però firma la giocata decisiva per il 76 - 74 dei suoi Blue Devils. Coach K esce all'intervallo per un malore Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'azzurro chiude con 13 punti e 6 assist ma 2/10 dal campo, però firma la giocata decisiva per il 76 - 74 dei suoi Blue Devils. Coach K esce all'intervallo per un malore

Ultime Notizie dalla rete : Duke all Duke all'ultimo e Banchero ci mette lo zampino: la vittoria con Wake Forest L'azzurro chiude con 13 punti e 6 assist ma 2/10 dal campo, però firma la giocata decisiva per il 76 - 74 dei suoi Blue Devils. Coach K esce all'intervallo per un malore

15 scimmie morte, ritardi, dipendenti scontenti: Neuralink è il grande flop di Elon Musk? Neuralink è però anche accusata di aver portato all'estremo quello che a volte sembra essere il ... della Duke University. 'Non arriveremo mai a scaricare le emozioni delle persone o le loro funzioni ...

Roma Parioli, addio al Duke. Demolito l’hotel che ospitò i summit di Berlusconi Corriere Roma Drink Mez Mary. Un Bloody Mary di ispirazione messicana Il drink di Laura Schirru prende spunto dal classico Bloody Mary, al quale la head bartender del The Duke Cocktail Lounge Bar de La Maddalena ha voluto aggiungere un tocco di affumicato morbido. Al ...

Roma Parioli, addio al Duke. Demolito l’hotel che ospitò i summit di Berlusconi Una nuvola di polvere bianca si alza da via Archimede e circonda i palazzi che si affacciano su una delle strade più esclusive dei Parioli. Quando il vento la dirada compare il braccio meccanico ...

