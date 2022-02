David Rossi, i dubbi di Mussari sui bigliettini ritrovati: “Non era il suo modo di esprimersi” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È il giorno dell’ex-presidente di Mps, Giuseppe Mussari davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, il manager della Comunicazione dell’istituto di credito senese precipitato dalla finestra del suo studio all’interno della sede Corporate della banca. “E’ difficile esprimere in maniera breve e comprensibile la natura del rapporto che mi legava a David Rossi“, spiega Mussari davanti ai commissari parlamentari che lo hanno convocato in audizione. Mussari ha citato due scritti, uno suo indirizzato alla moglie di David Rossi e l’altro una parte dell’interrogatorio reso dallo stesso ex-capo della Comunicazione di Mps alla guardia di Finanza dopo la perquisizione, aggiungendo che il loro rapporto si può ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È il giorno dell’ex-presidente di Mps, Giuseppedavanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di, il manager della Comunicazione dell’istituto di credito senese precipitato dalla finestra del suo studio all’interno della sede Corporate della banca. “E’ difficile esprimere in maniera breve e comprensibile la natura del rapporto che mi legava a“, spiegadavanti ai commissari parlamentari che lo hanno convocato in audizione.ha citato due scritti, uno suo indirizzato alla moglie die l’altro una parte dell’interrogatorio reso dallo stesso ex-capo della Comunicazione di Mps alla guardia di Finanza dopo la perquisizione, aggiungendo che il loro rapporto si può ...

