Danno biologico, come si valutano le lesioni micropermanenti? (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ci sono delle situazioni che accadono improvvisamente nella vita di una persona, comportando dei danni biologici. Questi possono essere identificati come sinistri stradali o casi di malasanità. La gestione in campo giuridico è ben avviata, tuttavia non è mai facile poter avere una valutazione immediata della lesione micropermanente che provoca al soggetto un tipo di invalidità. Ci sono delle tabelle e un iter ben preciso da seguire per ottenere un risarcimento. Il Danno biologico, inoltre, contiene sottocategorie di diversa tipologia che attestano – o meno – il tipo di risarcimento che è possibile ottenere. Facciamo chiarezza? Che cosa sono le lesioni micropermanenti Le lesioni micropermanenti sono di forma lieve, con risarcimento per lesioni personali ...

