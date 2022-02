Covid oggi Piemonte, 3.142 contagi e 27 morti: bollettino 16 febbraio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.142 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 16 febbraio 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 27 morti. Tasso di positività pari al 7,6% di 41.268 tamponi eseguiti, di cui 34.557 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 66, 8 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.477, 89 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 59.419. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.142 i nuovida Coronavirus, 162022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 27. Tasso di positività pari al 7,6% di 41.268 tamponi eseguiti, di cui 34.557 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 66, 8 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.477, 89 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 59.419. L'articolo proviene da Italia Sera.

