Covid in Campania, altri 5.813 contagio e 17 morti nelle ultime 48 ore. Tasso di contagio al 12,5% (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono 5.813 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall’analisi di 46.499 test. L’indice di contagio è del 12,5%. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 20 nuovi decessi, 17 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 69 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.115 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono 5.813 i nuovi casi di-19 emersi ieri indall’analisi di 46.499 test. L’indice diè del 12,5%. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regionesono inseriti 20 nuovi decessi, 17 dei quali avvenuti48 ore e 3 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Insono 69 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.115 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Agenas: occupazione terapie intensive cala in 13 Regioni #covid #15febbraio #veneto #campania #toscana… - rep_napoli : Covid in Campania, 5 mila e 813 nuovi casi e 20 decessi [aggiornamento delle 17:02] - TV7Benevento : Covid. In Campania 5.813 nuovi casi e 20 morti, 69 pazienti in terapia intensiva - - IzagaAngeles : RT @pointofnews: #covid oggi #campania, 5.813 contagi e 20 morti: bollettino 16 febbraio. Leggi su: - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Covid-19, 5813 positivi, calo ricoveri in degenza LEGGI LA NEWS: -