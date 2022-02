**Conti pubblici: G.Sachs, rialzo spread pesa su debito, risposta è più crescita** (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. - (Adnkronos) - La Bce abbandona le sue posizioni da 'colomba' e i rendimenti dei titoli di stato italiani aumentano in maniera decisa, soprattutto sulle scadenze a 5 e 10 anni: e questo dato l'elevato livello del debito post-pandemia, potrebbe limitare il percorso discendente atteso per il rapporto debito-Pil. Lo sottolinea Goldman Sachs in una analisi in cui - esaminando la struttura delle scadenze del nostro debito sovrano - stima che "il rialzo dei rendimenti correnti avrà probabilmente un effetto lento e limitato sui pagamenti annuali degli interessi (fino allo 0,4% del PIL entro il 2030)". Valutando le dinamiche del debito alla luce di diversi moltiplicatori fiscali, la banca america ritiene "che il rapporto debito/PIL potrebbe scendere, in media, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. - (Adnkronos) - La Bce abbandona le sue posizioni da 'colomba' e i rendimenti dei titoli di stato italiani aumentano in maniera decisa, soprattutto sulle scadenze a 5 e 10 anni: e questo dato l'elevato livello delpost-pandemia, potrebbe limitare il percorso discendente atteso per il rapporto-Pil. Lo sottolinea Goldmanin una analisi in cui - esaminando la struttura delle scadenze del nostrosovrano - stima che "ildei rendimenti correnti avrà probabilmente un effetto lento e limitato sui pagamenti annuali degli interessi (fino allo 0,4% del PIL entro il 2030)". Valutando le dinamiche delalla luce di diversi moltiplicatori fiscali, la banca america ritiene "che il rapporto/PIL potrebbe scendere, in media, ...

Advertising

TV7Benevento : **Conti pubblici: G.Sachs, rialzo spread pesa su debito, risposta è più crescita** - - edoardoir : @alessio93gmail Combinare l'attuazione di provvedimenti di impronta marcatamente populista (con le note ricadute su… - Agostino12 : RT @Agostino12: numerosi politici trentini ???? ridono contenti e beati come bimbi della nevicata di questi giorni non si rendono nemmeno co… - Agostino12 : numerosi politici trentini ???? ridono contenti e beati come bimbi della nevicata di questi giorni non si rendono ne… - GustavoPiga : RT @francelenzi: il 2021 si chiude con un debito pubblico in aumento di 104 miliardi. 53 miliardi in meno rispetto a quanto stimato nelle… -