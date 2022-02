Clima, Cingolani non convince gli attivisti: «Ci ha detto di chiedere a Draghi». Continua lo sciopero della fame – Il video (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Incontro insoddisfacente, almeno secondo gli attivisti, tra Roberto Cingolani e i movimenti ambientalisti di Extinction Rebellion e Ultima Generazione. Da tempo gli attivisti chiedevano al ministro della Transizione ecologica di essere ascoltati. Alcuni di loro avevano iniziato l’8 febbraio uno sciopero della fame in attesa di essere ricevuti. La realtà dei fatti, però, ha deluso le aspettative. In un video diffuso sulla pagina Twitter di Ultima Generazione, Laura – attivista di 27 anni finita in ospedale al sesto giorno di sciopero della fame – ha parlato così del meeting tenutosi alle 13:30 di oggi, 16 febbraio: «Roberto (Cingolani, ndr) ha detto che non spetta a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Incontro insoddisfacente, almeno secondo gli, tra Robertoe i movimenti ambientalisti di Extinction Rebellion e Ultima Generazione. Da tempo glichiedevano al ministroTransizione ecologica di essere ascoltati. Alcuni di loro avevano iniziato l’8 febbraio unoin attesa di essere ricevuti. La realtà dei fatti, però, ha deluso le aspettative. In undiffuso sulla pagina Twitter di Ultima Generazione, Laura – attivista di 27 anni finita in ospedale al sesto giorno di– ha parlato così del meeting tenutosi alle 13:30 di oggi, 16 febbraio: «Roberto (, ndr) hache non spetta a ...

