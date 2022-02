Carnevale, curiosità sulle origini dei festeggiamenti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’ultimo giorno di “abbuffate”, si tratta di una festa conosciuta in tutto il mondo che si celebra soprattutto nei paesi di religione cristiana – curiosauro.it- 14012022Carnevale è una festa speciale: c’è chi la odia e chi la ama. Alla base dei suoi festeggiamenti c’è sicuramente l’aspetto del mascheramento. L’etimologia di Carnevale è incerta, l’ipotesi più diffusa fa risalire il termine alla locuzione latina carnem levare, letteralmente “levare la carne”. Carnevale è infatti il martedì grasso (quest’anno l’1 marzo), l’ultimo giorno di abbuffate, prima dell’astinenza da carne prevista dalla Quaresima. Una festa di origini pagane dove il caos rompe gli schemi della seria routine quotidiana – curiosauro.itIl Carnevale è la festa della burla, del grottesco, dei mascheramenti. Si esce ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’ultimo giorno di “abbuffate”, si tratta di una festa conosciuta in tutto il mondo che si celebra soprattutto nei paesi di religione cristiana – curiosauro.it- 14012022è una festa speciale: c’è chi la odia e chi la ama. Alla base dei suoic’è sicuramente l’aspetto del mascheramento. L’etimologia diè incerta, l’ipotesi più diffusa fa risalire il termine alla locuzione latina carnem levare, letteralmente “levare la carne”.è infatti il martedì grasso (quest’anno l’1 marzo), l’ultimo giorno di abbuffate, prima dell’astinenza da carne prevista dalla Quaresima. Una festa dipagane dove il caos rompe gli schemi della seria routine quotidiana – curiosauro.itIlè la festa della burla, del grottesco, dei mascheramenti. Si esce ...

