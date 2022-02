Canalis, la polemica per lo spot di Sanremo non si placa (e lei non replica) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tra musica, fiori e performance il Festival di Sanremo, come da tradizione, si lascia dietro una scia di polemiche. Una delle più accese è quella che prende di mira Elisabetta Canalis che, sebbene non sia stata parte attiva nel cast della kermesse musicale organizzata da Amadeus, ha trovato il modo per far parlare di sé. Il pomo della discordia è lo spot sulla Regione Liguria andato in onda proprio durante le serate del Festival. Elisabetta Canalis e la polemica sullo spot di Sanremo Sembra assurdo, eppure il Festival di Sanremo 2022 è riuscito nell’impresa di diventare uno degli argomenti all’ordine del giorno nel consiglio regionale ligure. Non c’entra, però, il grande successo di Amadeus e del suo evento da record. A catalizzare l’attenzione sin ... Leggi su dilei (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tra musica, fiori e performance il Festival di, come da tradizione, si lascia dietro una scia di polemiche. Una delle più accese è quella che prende di mira Elisabettache, sebbene non sia stata parte attiva nel cast della kermesse musicale organizzata da Amadeus, ha trovato il modo per far parlare di sé. Il pomo della discordia è losulla Regione Liguria andato in onda proprio durante le serate del Festival. Elisabettae lasullodiSembra assurdo, eppure il Festival di2022 è riuscito nell’impresa di diventare uno degli argomenti all’ordine del giorno nel consiglio regionale ligure. Non c’entra, però, il grande successo di Amadeus e del suo evento da record. A catalizzare l’attenzione sin ...

