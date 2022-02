(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Prosegue inil rimbalzo delle Borse mondiali che assistono con sollievo all'attenuarsi delle tensioni in, dai cui confini la Russia ha annunciato di aver ritirato migliaia di truppe ...

fisco24_info : Borsa: tregua nella crisi Ucraina spinge l'Asia, Tokyo +2,2%: Petrolio in cauto rialzo. Attesa per le minute della… -

Agenzia ANSA

Prosegue in Asia il rimbalzo delle Borse mondiali che assistono con sollievo all'attenuarsi delle tensioni in Ucraina, dai cui confini la Russia ha annunciato di aver ritirato migliaia di truppe ...