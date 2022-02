(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Certi amori non finiscono, diceva un vecchio e vincente dirigente del. Come certi addii, si potrebbe aggiungere in maniera più cinica. Quella di Francknon è certamente una storia ...

Advertising

AntoVitiello : ??? Formazione ufficiale #Milan: Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi, Tonali, Bennacer, Messias, Diaz, Le… - sportli26181512 : Bennacer, Tonali e stuzzica l'idea Veretout: Milan, c'è un futuro oltre Kessie: Bennacer, Tonali e stuzzica l'idea… - Gazzetta_it : Bennacer, Tonali e stuzzica l'idea Veretout: Milan, c'è un futuro oltre Kessie #Milan - MilanWorldForum : Milan: i movimenti per il centrocampo. Ecco chi può arrivare Le news -) - _Berlino_ : Interisti che sfottono Leao sono i capiscer di Twitter che dicevano che Maignan era scarso, Tomori è uno scarto del… -

Ultime Notizie dalla rete : Bennacer Tonali

La Gazzetta dello Sport

Certi amori non finiscono, diceva un vecchio e vincente dirigente del Milan. Come certi addii, si potrebbe aggiungere in maniera più cinica. Quella di Franck Kessie non è certamente una storia ...Kessie decide il futuro, il Milan ridisegna il suo centrocampo che ruoterà sempre più attorno a Sandroe Ismael, quest'ultimo sì vicinissimo al rinnovo di contratto. @Albri_Fede90Con il suo addio, sarà necessario in estate un nuovo rinforzo in mezzo al campo dove Stefano Pioli ripartirà da due certezze importanti come Sandro Tonali e Ismael Bennacer. NUOVO RINFORZO - A ...Kessie decide il futuro, il Milan ridisegna il suo centrocampo che ruoterà sempre più attorno a Sandro Tonali e Ismael Bennacer, quest'ultimo sì vicinissimo al rinnovo di contratto.