Balneari: due norme in Cdm, proroga 2023 e delega per il riordino (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ROMA – La riforma delle concessioni Balneari, sul tavolo del Cdm, avrà due norme cardine: una che fisserà la fine della proroga per le concessioni attuali al 31 dicembre 2023 e un’altra con la delega per il riordino del settore. Secondo quanto si legge nella bozza, le concessioni rilasciate però secondo procedure selettive e nel rispetto delle regole Ue resteranno efficaci fino alla scadenza fissata, quindi anche oltre il 2023. Nei bandi di gara, uno dei requisiti sarà quello di garantire a tutti l’accesso al mare: una disposizione già prevista per legge ma oggetto di violazioni e abusi. Saranno inoltre previste “clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale”, così come dovrà essere individuato un “numero massimo di concessioni” di cui si può essere ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ROMA – La riforma delle concessioni, sul tavolo del Cdm, avrà duecardine: una che fisserà la fine dellaper le concessioni attuali al 31 dicembree un’altra con laper ildel settore. Secondo quanto si legge nella bozza, le concessioni rilasciate però secondo procedure selettive e nel rispetto delle regole Ue resteranno efficaci fino alla scadenza fissata, quindi anche oltre il. Nei bandi di gara, uno dei requisiti sarà quello di garantire a tutti l’accesso al mare: una disposizione già prevista per legge ma oggetto di violazioni e abusi. Saranno inoltre previste “clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale”, così come dovrà essere individuato un “numero massimo di concessioni” di cui si può essere ...

