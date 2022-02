Android Auto si aggiorna alla versione 7 4 e arriva il supporto a un’app per parcheggi

Leggi su tuttoandroid

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) In queste ore il team di sviluppo diha rilasciato la7.4 dell'applicazione per, dquale fanno fatica a emergere le possibili novità integrate al suo interno perché non c'è una lista dei cambiamenti ufficiale pubblicata da Google. L'articolo proviene da Tutto