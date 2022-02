Amazon Echo Buds arrivano in Italia: auricolari wireless con cancellazione del rumore e Alexa a 79 euro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Già annunciati in altri paesi, gli auricolari firmati dal colosso dell’eCommerce sono disponibili da oggi in preordine al prezzo di lancio di 79.99 euro su Amazon.it con 6 mesi di abbonamento gratuito ad Amazon Music Unlimited. Poi costeranno 119.99 euro. ... Leggi su dday (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Già annunciati in altri paesi, glifirmati dal colosso dell’eCommerce sono disponibili da oggi in preordine al prezzo di lancio di 79.99su.it con 6 mesi di abbonamento gratuito adMusic Unlimited. Poi costeranno 119.99. ...

