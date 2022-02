A che ora gareggia Marcell Jacobs a Lievin? Dove vederlo in tv, programma, streaming (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Marcell Jacobs parteciperà al meeting di Lievin, tappa del World Indoor Tour di atletica leggera (circuico gold) in programma giovedì 17 febbraio. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha scelta la Francia per il suo terzo appuntamento stagionale: dopo le eccellenti uscite di Berlino (6.51) e Lodz (6.49), la trasferta in terra transalpina promette spettacolo e l’azzurro ha tutte le carte in regola per attaccare il record europeo sui 60 metri al coperto (6.42). Marcell Jacobs dovrà fronteggiare diversi atleti di rilievo, tra cui spicca lo statunitense Ronnie Baer, già battuto nella memorabile finale di Tokyo. Si tratta di un appuntamento di avvicinamento ai Mondiali Indoor, in programma a Belgrado nel weekend del 18-20 marzo. Atletica, Marcell ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022)parteciperà al meeting di, tappa del World Indoor Tour di atletica leggera (circuico gold) ingiovedì 17 febbraio. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha scelta la Francia per il suo terzo appuntamento stagionale: dopo le eccellenti uscite di Berlino (6.51) e Lodz (6.49), la trasferta in terra transalpina promette spettacolo e l’azzurro ha tutte le carte in regola per attaccare il record europeo sui 60 metri al coperto (6.42).dovrà fronteggiare diversi atleti di rilievo, tra cui spicca lo statunitense Ronnie Baer, già battuto nella memorabile finale di Tokyo. Si tratta di un appuntamento di avvicinamento ai Mondiali Indoor, ina Belgrado nel weekend del 18-20 marzo. Atletica,...

