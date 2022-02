Zingaretti | in 60 giorni cambiamento radicale su rifiuti

(Di martedì 15 febbraio 2022) Roma – Sulla questione“faccio i complimenti all’assessora Alfonsi e al sindaco Gualtieri perché in sessantanoi abbiamo visto un. Innanzitutto sull’emergenza, perché ci sono ancora cose da fare ma è palese che si sia aggredita la vergogna dei cassonetti straripanti d’immondizia.” “Poi al tempo stesso sta andando avanti un piano strategico e soprattutto la volontà di fare quello che Roma doveva fare da tempo, ovvero dotarsi di un’impiantistica moderna che permetta alla città di trasformare ida problema a risorsa, addirittura economica e finanziaria, ad esempio con la volontà dell’amministrazione di aggredire il costo della Tari per le famiglie, che è incredibilmente alto perché mandiamo iin tutta Italia e in tutta Europa”. Lo ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti giorni

Roma, 15 feb " "Complimenti al sindaco e all'assessore Alfonsi, in 60 giorni abbiamo visto un radicale cambiamento, si è aggredita la vergogna dei cassonetti straripanti di rifiuti mentre sui biodigestori si sta andando avanti per trasformare i rifiuti da problema a risorsa economica e finanziaria..."