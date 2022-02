Ucraina: Putin, nel Donbass sta avvenendo un genocidio (Di martedì 15 febbraio 2022) "La nostra opinione è che quello che sta accadendo in Donbass è un genocidio". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin rispondendo ad una domanda sulla richiesta della Duma di riconoscere le ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) "La nostra opinione è che quello che sta accadendo inè un". Lo ha detto il presidente russo Vladimirrispondendo ad una domanda sulla richiesta della Duma di riconoscere le ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Putin ci scherza pure: 'Gli americani hanno detto a che ora inizia la guerra?' #15febbraio #putin… - riotta : Il ritiro di qualche reparto russo dal confine #Ucraina raffredda la crisi ma, occhio, il Parlamento chiede ora a… - EnricoLetta : A Putin dico; sciolga il cappio attorno all’ #Ucraina. Non poteva essere più chiaro #Steinmeier nel suo discorso da… - ultimenotizie : 'Rimandare o ritardare l'adesione dell'#Ucraina alla #Nato non cambia nulla per la #Russia in prospettiva storica,… - f_girasole : RT @Radio1Rai: ??#Ucraina 'Non accetteremo mai l'allargamento della #Nato fino ai nostri confini. E' una minaccia che noi percepiamo chiaram… -