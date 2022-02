Traffico Roma del 15-02-2022 ore 19:30 (Di martedì 15 febbraio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione prudenza per chi viaggia sulla A12 Roma Civitavecchia per lo sbandamento di un’auto avvenuto tra maccarese-fregene e la Roma Fiumicino in direzione della capitale i principali disagi sul raccordo in carreggiata interna con code tra Cassia Salaria inevitabili le difficoltà dimissione per chi proviene dalla Flaminia dove si sta in fila a partire da Corso di Francia all’Eur rallentamenti un incidente in via delle Tre Fontane all’altezza di viale dell’Artigianato in zona Prati un altro incidente la causa dei disagi in via Andrea Doria in prossimità di via Tunisi la polizia locale segnala poi altri due incidenti rallentamenti su via di Torrevecchia all’altezza di via Savignone è in piazza di Villa Carpegna in prossimità di via Gregorio VII dettagli di queste e di altre notizie sul sito ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione prudenza per chi viaggia sulla A12Civitavecchia per lo sbandamento di un’auto avvenuto tra maccarese-fregene e laFiumicino in direzione della capitale i principali disagi sul raccordo in carreggiata interna con code tra Cassia Salaria inevitabili le difficoltà dimissione per chi proviene dalla Flaminia dove si sta in fila a partire da Corso di Francia all’Eur rallentamenti un incidente in via delle Tre Fontane all’altezza di viale dell’Artigianato in zona Prati un altro incidente la causa dei disagi in via Andrea Doria in prossimità di via Tunisi la polizia locale segnala poi altri due incidenti rallentamenti su via di Torrevecchia all’altezza di via Savignone è in piazza di Villa Carpegna in prossimità di via Gregorio VII dettagli di queste e di altre notizie sul sito ...

