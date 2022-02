Tour of Oman 2022, Gaviria vince l’ultima tappa. Cavendish protesta. Jan Hirt conquista la generale, Masnada 2° (Di martedì 15 febbraio 2022) Fernando Gaviria ha vinto la sesta e ultima tappa del Tour of Oman, imponendosi in volata sul traguardo di Matrach Corniche. I 135 km che congiungevano la località d’arrivo con Al Mouj Muscat erano pianeggianti, salvo due muri e un zampellotto di mezzo chilometro al 7,3% di pendenza media da affrontare per tre volte lungo il circuito conclusivo. Il colombiano della UAE Emirates ha firmato il secondo successo in questa breve corsa a tappe in Medio Oriente, riuscendo a prevalere nei confronti dell’australiano Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco) e del belga Amaury Capiot (Team Arkéa-Samsic). Da segnalare la polemica del britannico Mark Cavendish, sesto nell’ordine d’arrivo, che è stato chiuso alle transenne da Max Richeze (gregario di Gaviria, squalificato). Il ribattezzato Cannonball ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Fernandoha vinto la sesta e ultimadelof, imponendosi in volata sul traguardo di Matrach Corniche. I 135 km che congiungevano la località d’arrivo con Al Mouj Muscat erano pianeggianti, salvo due muri e un zampellotto di mezzo chilometro al 7,3% di pendenza media da affrontare per tre volte lungo il circuito conclusivo. Il colombiano della UAE Emirates ha firmato il secondo successo in questa breve corsa a tappe in Medio Oriente, riuscendo a prevalere nei confronti dell’australiano Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco) e del belga Amaury Capiot (Team Arkéa-Samsic). Da segnalare la polemica del britannico Mark, sesto nell’ordine d’arrivo, che è stato chiuso alle transenne da Max Richeze (gregario di, squalificato). Il ribattezzato Cannonball ...

