Sci freestyle, Pechino 2022: Mathilde Gremaud trionfa nello slopestyle, battuta la modella Eileen Gu. Silva Bertagna 10a (Di martedì 15 febbraio 2022) Mathilde Gremaud ha conquistato la medaglia d'oro nello slopestyle, disciplina dello sci freestyle, alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La svizzera è riuscita a salire sul gradino più alto del podio, migliorando l'argento conquistato quattro anni fa a PyeongChang 2018. La 22enne, pochi giorni fa capace di mettersi al collo il bronzo nel Big Air, riesce a fare festa al termine di una gara condotta brillantemente e in cui è stata capace di sfoderare l'esercizio di lusso nel corso della seconda run: un perentorio 86.56, difeso strenuamente fino alla fine e valso l'apoteosi a cinque cerchi. La nativa di Friburgo, che non vinceva una gara di slopestyle in Coppa del Mondo addirittura da tre anni (10 marzo 2019 a Mammoth Mountain Resort), ha fatto ...

