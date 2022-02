Referendum, la Corte Costituzionale respinge il quesito sull'eutanasia (Di martedì 15 febbraio 2022) Tra i quesiti referendari passati al vaglio, la Corte Costituzionale ha giudicato inammissible quello sull'eutanasia. Più nel dettaglio, sull'"abrogazione parziale dell'articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)", come recita il comunicato della Consulta. "In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili", si legge ancora nel documento. La ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 15 febbraio 2022) Tra i quesiti referendari passati al vaglio, laha giudicato inammissible quello. Più nel dettaglio,'"abrogazione parziale dell'articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)", come recita il comunicato della Consulta. "In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che laha ritenuto inammissibile ilreferendario perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma’omicidio del consenziente, cui ilmira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili", si legge ancora nel documento. La ...

