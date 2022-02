Referendum eutanasia, per la Corte è inammissibile: “Brutta notizia per la democrazia”. Le reazioni (Di martedì 15 febbraio 2022) Nei momenti successivi al pronunciamento della Corte Costituzionale sul primo degli 8 quesiti referendari proposti, quello sull’eutanasia legale, arrivano le prime reazioni: di delusione, per chi da anni porta avanti una battaglia di civiltà e salvaguardia della qualità della vita e della morte di chi soffre, ma filtra anche la volontà di non arrendersi e andare avanti. Oltre all’associazione Luca Coscioni, hanno parlato anche Mina Welby e politici come Letta e Conte. La Corte reputa inammissibile il Referendum sull’eutanasia: le reazioni alla sentenza Non sono bastate le oltre 1.2 milioni di firme raccolte: per la Corte il Referendum sull’eutanasia è inammissibile perché “non ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 febbraio 2022) Nei momenti successivi al pronunciamento dellaCostituzionale sul primo degli 8 quesiti referendari proposti, quello sull’legale, arrivano le prime: di delusione, per chi da anni porta avanti una battaglia di civiltà e salvaguardia della qualità della vita e della morte di chi soffre, ma filtra anche la volontà di non arrendersi e andare avanti. Oltre all’associazione Luca Coscioni, hanno parlato anche Mina Welby e politici come Letta e Conte. Lareputailsull’: lealla sentenza Non sono bastate le oltre 1.2 milioni di firme raccolte: per lailsull’perché “non ...

