Quaresma perde la testa | prende in braccio un avversario e lo butta fuori dal campo VIDEO

(Di martedì 15 febbraio 2022) Ricardoè sempre stato esuberante, dentro edal. Attualmente gioca con la maglia del Vitoria Guimaraes e un suo gesto, durante la partita contro il Belenenses, ha fatto molto discutere. Il Vitoria Guimaraes occupa la sesta posizione del campionato portoghese ed è reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Belenenses con il risultato di 1-0. L’ex Inter è finito nel mirino della critica per un episodio che si è verificato durante la partita. Nel finaleha perso le staffe con l’Afonso Sousa: il calciatore del Belenenses è rimasto a terra per lungo tempo, è stata considerata anche una strategia perre tempo. A quel punto l’ex Inter ha deciso dire l’ine portarlo ...

