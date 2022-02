Pechino 2022 | Thoeni elogia Goggia | ' un argento a 23 giorni dall' infortunio non è da tutti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "A Sofianon posso dire altro che brava, arrivare seconda a 23di Cortina: quando fai una caduta del genere ti rimane dentro qualcosa e ce ne vuole per riprendere e fare quello che ha fatto lei non è una cosa da poco". Sono le parole di elogio di Gustavall'Adnkronos per la campionessa bergamascanella discesa libera femminile ai Giochi olimpici dialle spalle della svizzera Corinne Suter, bronzo a un altra azzurra, Nadia Delago. "E' stata molto brava, poi si vede che ha pagato la scelta di non fare il gigante e concentrarsi solo sulla discesa", conclude il campionissimo azzurro che in carriera ha collezionato 4 vittorie in coppa del mondo generale tra il 1971 ed il 1975, l'oro olimpico ...