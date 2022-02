Peaky Blinders 6, svelata la data di uscita dell’ultima stagione (Di martedì 15 febbraio 2022) Un murale per celebrare la stagione finale di Peaky Blinders è stato svelato a Birmingham. L’opera, dell’artista di strada Akse, è stata commissionata dalla BBC per annunciare la data di uscita dello show, il 27 febbraio. Il murale, che rappresenta Tommy Shelby, si trova su un edificio su High Street nella zona di Digbeth. Ancora non è noto quando uscirà la serie in Italia. Molto probabilmente anche la sesta stagione, quella finale, sarà composta da sei episodi, proprio come le precedenti. Sappiamo anche che il primo episodio si chiamerà Black Day. Il finale della quinta stagione si è concluso con Tommy Shelby pronto a uccidersi dopo essere stato tradito durante il suo fallito tentativo di assassinare Oswald Mosley. Ritroveremo quindi Cillian Murphy nel ruolo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Un murale per celebrare lafinale diè stato svelato a Birmingham. L’opera, dell’artista di strada Akse, è stata commissionata dalla BBC per annunciare ladidello show, il 27 febbraio. Il murale, che rappresenta Tommy Shelby, si trova su un edificio su High Street nella zona di Digbeth. Ancora non è noto quando uscirà la serie in Italia. Molto probabilmente anche la sesta, quella finale, sarà composta da sei episodi, proprio come le precedenti. Sappiamo anche che il primo episodio si chiamerà Black Day. Il finale della quintasi è concluso con Tommy Shelby pronto a uccidersi dopo essere stato tradito durante il suo fallito tentativo di assassinare Oswald Mosley. Ritroveremo quindi Cillian Murphy nel ruolo di ...

