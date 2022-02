Ovvio c'è Via col vento, ovvio c'è il maghetto. (Di martedì 15 febbraio 2022) Quali sono i film preferiti dagli italiani? Secondo Facile.it, che ha commissionato agli istituti mUp Research e Norstat un’indagine per scoprire i titoli più amati, si può rispondere solo attraverso le generazioni. I nati negli anni ’40 e ’50 sono stati travolti da Via col vento, mentre quelli del decennio successivo hanno subito l’energia della Febbre del sabato sera e Grease. I film preferiti dagli italiani: da “Via col vento” a “Harry Potter” guarda le foto Leggi anche › I film da vedere ora su ... Leggi su iodonna (Di martedì 15 febbraio 2022) Quali sono i film preferiti dagli italiani? Secondo Facile.it, che ha commissionato agli istituti mUp Research e Norstat un’indagine per scoprire i titoli più amati, si può rispondere solo attraverso le generazioni. I nati negli anni ’40 e ’50 sono stati travolti da Via col, mentre quelli del decennio successivo hanno subito l’energia della Febbre del sabato sera e Grease. I film preferiti dagli italiani: da “Via col” a “Harry Potter” guarda le foto Leggi anche › I film da vedere ora su ...

PrinceDavid_BEL : @winter_design @AngelaR17374638 Non credo tu sappia come funzionano veramente le istituzioni UE, e non miskiare US… - RamsesT22 : @nessuno69378233 @80Seba @barbarab1974 @MinisteroSalute @FNOMCeO @SicNazionale 2)...è ovvio che è proprio il Minist… - PaoloBricco : RT @petergomezblog: Giorgetti contro il Superbonus? Salvini lo corregge: “Ovvio che non basta, ma è uno strumento efficace ed è fondamental… - laurienzo08 : @_Morik92_ Finché abbiamo un allenatore che non fa giocare i giovani, è ovvio che dopo vogliano andare via #KaioJorge #Allegri - ArtemiosMi : @albeedj Non concordo certo von lui, ma una domanda è lecita. Non ho mai letto di contagi via pallina da tennis. Ma… -