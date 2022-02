Milano: Mattinzoli a Sala, 'Non esistono emergenze abitative di serie b' (2) (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) - "Quello che trovo ancor più increscioso è che il bando in questione chiudeva il 2 dicembre alle ore 12, data in cui il Comune di Milano non aveva presentato nulla. Solo grazie a una settimana di proroga, concessa responsabilmente a tutti i Comuni che non erano riusciti a ultimare la presentazione, gli uffici comunali hanno potuto completare le proprie domande. Palazzo Marino, che avrebbe potuto presentare progetti per almeno 45 milioni di euro, ne ha invece presentati due: uno di 9,5 milioni e uno di circa 5", prosegue l'assessore di Regione Lombardia, osservando: "Difficile erogare risorse se non ci sono proposte. Forse la tanto decantata efficienza del Comune di Milano in questo caso non ha funzionato. Come non ha funzionato anche nel caso del 'Fondo Locazione Morosità Incolpevole', visto che a Milano dal 2016 (dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) - "Quello che trovo ancor più increscioso è che il bando in questione chiudeva il 2 dicembre alle ore 12, data in cui il Comune dinon aveva presentato nulla. Solo grazie a una settimana di proroga, concessa responsabilmente a tutti i Comuni che non erano riusciti a ultimare la presentazione, gli uffici comunali hanno potuto completare le proprie domande. Palazzo Marino, che avrebbe potuto presentare progetti per almeno 45 milioni di euro, ne ha invece presentati due: uno di 9,5 milioni e uno di circa 5", prosegue l'assessore di Regione Lombardia, osservando: "Difficile erogare risorse se non ci sono proposte. Forse la tanto decantata efficienza del Comune diin questo caso non ha funzionato. Come non ha funzionato anche nel caso del 'Fondo Locazione Morosità Incolpevole', visto che adal 2016 (dal ...

