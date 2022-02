Medjugorje | messaggio della Regina della Pace | “Vi invito a pregare ancora di più”

(Di martedì 15 febbraio 2022) La Madonna anel suoper oggi lancia un forte monito all’umanità intera per via del grave rischio che sta correndo ora, è come se fosse sull’orlo di un precipizio. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuolapreghiera. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

A settembre sono andato per la prima volta a. Ero andato con la mia ragazza per chiedere ... Ilche vogliamo emanare è uno solo, la fede". Concorda con lui Massimiliano Menichetti ...Ildi Gesù è questo: lui ama tutti, anche chi può apparire ai nostri occhi più ... Con Erminio condividiamo la devozione adove ci siamo recati. È stata una amica, Anna Raisa Favale ...La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio per oggi lancia un forte monito all’umanità intera per via del grave rischio che sta correndo ora, è come se fosse sull’orlo di un precipizio. Sono i preziosi ...La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio per oggi ci mette, seriamente, in guardia dall’azione del maligno che vuole mettere confusione nei nostri cuori, nelle nostre relazioni e creare divisione.