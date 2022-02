Marelli | intesa sindacale per gli esuberi | uscite volontarie

(Di martedì 15 febbraio 2022) È stata siglata oggi trae sindacati una dupliceche prevede di gestire i 550, di cui 100 dirigenti, “con strumenti unicamente volontari, attraverso l’utilizzo delle dimissioni incentivate e del contratto di espansione, che dovrà successivamente essere siglato presso il Ministero del Lavoro”. Lo rendono noto Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri.“L’– spiegano le organizzazioni sindacali – garantisce la presenza delle attività del Gruppo in Italia, sia dal punto vista industriale che occupazionale ed impegna l’azienda ad avviare un percorso con i sindacati volto ad affrontare, per ogni singola divisione, la verifica delle missioni produttive degli stabilimenti, delle attività di ricerca e sviluppo e di staff”. Secondo Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri, “si ...

È stata siglata oggi tra Marelli e sindacati una duplice intesa che prevede di gestire i 550 esuberi, di cui 100 dirigenti, "con strumenti unicamente volontari, attraverso l'utilizzo delle dimissioni ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 feb - I sindacati hanno siglato con Marelli una duplice intesa che prevede di affrontare 550 esuberi, di cui 100 fra i dirigenti, con strumenti unicamente ...