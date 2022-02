LIVE – Monterosi-Messina 2-0, Serie C 2021/2022: girone C (DIRETTA) (Di martedì 15 febbraio 2022) Alle 14:30 di martedì 15 febbraio il Messina farà visita al Monterosi nella ventisettesima giornata del girone C di Serie C 2021/2022. Grande attesa per questa sfida con le due squadre in campo con l’obiettivo dei tre punti in palio. Quale sarà l’esito del match? Scopriamolo insieme con una DIRETTA testuale e una cronaca dettagliata a fine gara. AGGIORNA LA DIRETTA Monterosi-Messina 2-0 45? + 1? – Si chiude qui il primo tempo. Monterosi 2 – Messina 0. 44? – Raddoppia il Monterosi: 2-0 allo scadere del primo tempo con il gol di Costantini servito ottimamente da Ekuban. 40? – Piovono gialli. Cartellino per Verde e Franchini. 35? – Prova Parlati col destro, tiro fuori ... Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Alle 14:30 di martedì 15 febbraio ilfarà visita alnella ventisettesima giornata delC di. Grande attesa per questa sfida con le due squadre in campo con l’obiettivo dei tre punti in palio. Quale sarà l’esito del match? Scopriamolo insieme con unatestuale e una cronaca dettagliata a fine gara. AGGIORNA LA2-0 45? + 1? – Si chiude qui il primo tempo.2 –0. 44? – Raddoppia il: 2-0 allo scadere del primo tempo con il gol di Costantini servito ottimamente da Ekuban. 40? – Piovono gialli. Cartellino per Verde e Franchini. 35? – Prova Parlati col destro, tiro fuori ...

Advertising

teoocchiuto : #incuffia | Le ufficiali di Monterosi - @AcrMessina1900 . Live in telecronaca dalle 14:25 su @ElevenSportsIT!… - teoocchiuto : #incuffia | Ci sentiamo anche oggi, sempre su @ElevenSportsIT, sempre da Viterbo, per Monterosi - @AcrMessina1900, live dalle 14:25 - zazoomblog : LIVE – Monterosi-Messina Serie C 2021-2022: girone C (DIRETTA) - #Monterosi-Messina #Serie #2021-2022: - anteprima24 : ** LIVE/ #Avellino-Monterosi Tuscia Tuscia, le formazioni ufficiali ** - zazoomblog : Avellino-Monterosi streaming gratis LIVE e diretta tv Rai Sport? Dove vedere il match di Serie C - #Avellino-Monte… -