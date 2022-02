L’ex moglie di Ippoliti contro Nathalie: “Ti sei presa il marito di un’altra” (Di martedì 15 febbraio 2022) Durante la 41^ puntata del Grande Fratello Vip 6, è arrivata una visita inaspettata per Nathalie Caldonazzo: la gieffina si è dovuta confrontare con L’ex compagno Andrea Ippoliti. Su Instagam, L’ex moglie di Ippoliti si è scagliata contro la concorrente del reality show di Canale 5. Riassunto Nathalie Caldonazzo due anni fa ha partecipato a Temptation Island Vip con il compagno dell’epoca Andrea Ippoliti. Quest’ultimo nel villaggio dei fidanzati, si è avvicinato pericolosamente alla tentatrice Zoe Mallucci, tanto da tradire la showgirl davanti alle telecamere. Non contento, al termine del docu-reality l’imprenditore aveva intrapreso una relazione con la giovane corteggiatrice. Visualizza questo post su ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 febbraio 2022) Durante la 41^ puntata del Grande Fratello Vip 6, è arrivata una visita inaspettata perCaldonazzo: la gieffina si è dovuta confrontare concompagno Andrea. Su Instagam,disi è scagliatala concorrente del reality show di Canale 5. RiassuntoCaldonazzo due anni fa ha partecipato a Temptation Island Vip con il compagno dell’epoca Andrea. Quest’ultimo nel villaggio dei fidanzati, si è avvicinato pericolosamente alla tentatrice Zoe Mallucci, tanto da tradire la showgirl davanti alle telecamere. Non contento, al termine del docu-reality l’imprenditore aveva intrapreso una relazione con la giovane corteggiatrice. Visualizza questo post su ...

