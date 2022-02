Klopp: 'Inter la squadra migliore in Italia. Chi temo di più? Perisic' (Di martedì 15 febbraio 2022) Jurgen Klopp prepara un Liverpool da battaglia per quella che "sarà una grande partita con un grandissimo avversario". Il tecnico tedesco non lesina complimenti ed elogi verso i nerazzurri alla ... Leggi su gazzetta (Di martedì 15 febbraio 2022) Jurgenprepara un Liverpool da battaglia per quella che "sarà una grande partita con un grandissimo avversario". Il tecnico tedesco non lesina complimenti ed elogi verso i nerazzurri alla ...

Advertising

FBiasin : #Klopp: 'L'#Inter? È un top class team. Ha grandi giocatori, un grande tecnico. Con rispetto per le altre, è la mig… - Nagatomo28 : RT @it_inter: I complimenti di #Klopp: 'L'Inter, con tutto il rispetto per le altre, è la migliore squadra italiana. Sono molto organizzati… - StudioGeomRando : RT @marifcinter: Klopp: 'Un giocatore dell'Inter che mi piace tanto oltre a Barella? Sì, Ivan Perisic. Abbiamo lavorato insieme, non vedo l… - surfasport : ???? KLOPP SULL’INTER ?? Alla vigilia degli ottavi di andata di #ChampionsLeague contro l’ #Inter, Jurgen #Klopp ha ri… - Danyboy1991 : RT @marifcinter: Klopp: 'Inter grandissimo club, con grandissima storia e una grandissima tradizione in questa competizione. Ma non c'è bis… -