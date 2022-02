Italia femminile, Bertolini: «In Algarve Cup avversarie di altissimo livello» (Di martedì 15 febbraio 2022) . Le dichiarazioni della ct azzurra Milena Bertolini parla alla vigilia della gara di esordio dell’Argarve Cup tra Italia femminile e Danimarca. Le sue parole: «In questa competizione affronteremo avversarie di primissimo livello. Il gruppo è motivato, mi aspetto di vedere una crescita dal punto di vista tattico e alle ragazze chiederò di entrare in campo con grinta, personalità e convinzione nei propri mezzi. Le più giovani avranno l’opportunità di fare esperienza, questo mi permetterà di capire se riescono a calarsi immediatamente nel contesto internazionale». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) . Le dichiarazioni della ct azzurra Milenaparla alla vigilia della gara di esordio dell’Argarve Cup trae Danimarca. Le sue parole: «In questa competizione affronteremodi primissimo. Il gruppo è motivato, mi aspetto di vedere una crescita dal punto di vista tattico e alle ragazze chiederò di entrare in campo con grinta, personalità e convinzione nei propri mezzi. Le più giovani avranno l’opportunità di fare esperienza, questo mi permetterà di capire se riescono a calarsi immediatamente nel contesto internazionale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

