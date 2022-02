Impresa Goggia | argento olimpico dopo 23 giorni dall’infortunio

(Di martedì 15 febbraio 2022) La medaglia è d’, ma l’è da leggenda. Sofiaè arrivata seconda in discesa libera alle Olimpiadi di Pechino dop appena 23dal pesantissimo infortunio che ha messo in dubbio la sua partecipazione ai Giochi. Non l’ha fermata niente. Non solotornata in pista, lo ha fatto da protagonista assoluta. Quando ha finito la sua discesa era davanti a tutte, anche alle connazionali Nadia Delago (poi arrivata terza, mai nella storia dello sci italiano avevamo avuto due azzurre sul podio) ed Elena Curtoni. Solo negli ultimi secondi di gara la svizzera Corinne Suter, vincitrice l’anno scorso a Cortina, ha saputo rubarle lo scettro di migliore al mondo. Poco male, perché quanto fatto da Sofiaè già un’. Solo 23...

...era arrivata nei giorni scorsi a Pechino nel tentativo, remoto, di difendere l'oro conquistato quattro anni fa a Pyeongchang. Una vera e propriala sua, condita da un urlo liberatorio ...È un podio da sogno, ma anche da record quello di Yanqing , in Cina, dove Nadia Delago e Sofiahanno compiuto un'. La prima era al suo esordio olimpico e ha conquistato la medaglia di bronzo nella discesa libera. La seconda era reduce da un brutto infortunio ed è riuscita non solo ...Una storica doppietta per le azzurre che hanno conquistato la medaglia d’argento e di bronzo sullo sci, a Pechino. Un risultato straordinario, reso ancora più speciale da una doppia vittoria.Le dichiarazioni di Sofia Goggia dopo la discesa femminile alle Olimpiadi di Pechino ... Per il valore soggettivo è l’impresa più bella della mia carriera, per il valore della medaglia no, ma per ...