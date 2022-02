Il portiere Pickford coinvolto in una rissa in un pub: “hai le braccia corte come un T-Rex” (Di martedì 15 febbraio 2022) Disavventura per il portiere Pickford: l’estremo difensore è stato coinvolto in una rissa all’interno di un pub. La notizia è stata lanciata dal ‘The Sun’: Pickford è entrato al Beggar’s Bridge in compagnia di amici, ad un certo punto alcuni tifosi avrebbero iniziato ad offenderlo con battute poco carine: “hai le braccia corte come quelle di un T-Rex”. Dopo i primi insulti sarebbe scoppiata una rissa che ha coinvolto anche il portiere dell’Everton. Un ragazzo sarebbe uscito dal locale con il setto nasale spaccato, un altro con il cellulare rotto. Una testimonianza potrebbe scagionare in parte Pickford: “era stato deriso. Tutto quello che ho sentito è stato ‘braccia’ e ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 15 febbraio 2022) Disavventura per il: l’estremo difensore è statoin unaall’interno di un pub. La notizia è stata lanciata dal ‘The Sun’:è entrato al Beggar’s Bridge in compagnia di amici, ad un certo punto alcuni tifosi avrebbero iniziato ad offenderlo con battute poco carine: “hai lequelle di un T-Rex”. Dopo i primi insulti sarebbe scoppiata unache haanche ildell’Everton. Un ragazzo sarebbe uscito dal locale con il setto nasale spaccato, un altro con il cellulare rotto. Una testimonianza potrebbe scagionare in parte: “era stato deriso. Tutto quello che ho sentito è stato ‘’ e ...

