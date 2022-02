Green pass: ha 2 dosi e il tampone, ma la fanno scendere dal treno di notte (Di martedì 15 febbraio 2022) Paradossi, incredibili, del Green pass applicato al treno. Sei una ragazza di 21 anni, il rischio che tu abbia problemi a causa del Covid è decisamente basso, ti sei fatta due dosi di vaccino, un giro di infezione e pure un tampone antigenico (negativo) eppure non puoi circolare liberamente in Italia. Anzi, peggio: ti fanno scendere dal vagone alle 22 di sera, alla stazione di Pavia, senza possibilità di prendere il convoglio successivo o fare alcunché. Vaccinata, ma senza libertà Sono questi, in sintesi, i punti cardine di una vicenda al limite dell’assurdo di cui Anna Fossi, studentessa genovese di Economia internazionale, è stata suo malgrado protagonista. Come racconta il Fatto Quotidiano, la giovane era in Francia per un Erasmus e a fine gennaio si è presa il ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 15 febbraio 2022) Paradossi, incredibili, delapplicato al. Sei una ragazza di 21 anni, il rischio che tu abbia problemi a causa del Covid è decisamente basso, ti sei fatta duedi vaccino, un giro di infezione e pure unantigenico (negativo) eppure non puoi circolare liberamente in Italia. Anzi, peggio: tidal vagone alle 22 di sera, alla stazione di Pavia, senza possibilità di prendere il convoglio successivo o fare alcunché. Vaccinata, ma senza libertà Sono questi, in sintesi, i punti cardine di una vicenda al limite dell’assurdo di cui Anna Fossi, studentessa genovese di Economia internazionale, è stata suo malgrado protagonista. Come racconta il Fatto Quotidiano, la giovane era in Francia per un Erasmus e a fine gennaio si è presa il ...

