(Di martedì 15 febbraio 2022) La puntata del 14 febbraio 2022 del reality è stata davvero carica di emozioni. Ma non per tutti sono state belle: l'attrice ha ricevuto una visita inaspettata, quella di Andrea Ippoliti, con il quale aveva interrotto il suo rapporto bruscamente. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : Duro scontro tra Nathaly e Andrea Ippoliti al GF Vip: l’ex moglie interviene - DemetraDafne : @catiuz92 Chiedetevi perché Sole è nel gf vip...e una vip x gossip e corna....è il suo mestiere sa perfettamente… - zazoomblog : GF Vip 6 ennesimo scontro in casa: arriva il provvedimento disciplinare - #ennesimo #scontro #casa: #arriva… - zazoomblog : Gf Vip 6 lo scontro di Nathaly Caldonazzo con l’ex: “Se un pagliaccio” - #scontro #Nathaly #Caldonazzo #l’ex:… - zazoomblog : Gf Vip 6 lo scontro di Nathaly Caldonazzo con l’ex: “Se un pagliaccio” - #scontro #Nathaly #Caldonazzo #l’ex: -

Ultime Notizie dalla rete : Vip scontro

Grande Fratello, nuovotra Miriana e Katia Ricciarelli ma stavolta la Trevisan la ammutolisce Leggendo il comunicato, Miriana ha approfittato per lanciare una frecciatina a Katia ...GF6, Nathaly Caldonazzo attacca Jessica Selassiè: 'Mi sta scocciando" Lunedì scorso in puntata c'è stato un durissimotra Delia Duran e Jessica Selassiè . Difatti quest'ultima è andata su ...Nuovo scontro al GF Vip tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Questa volta, ad aver dato il via alla lite, è stato un provvedimento disciplinare che la produzione ha inflitto a tutti i concorrenti ...Scontro di fuoco tra Nathaly e Andrea Ippoliti ... Sorpresa di San Valentino al Grande Fratello Vip. Andrea Ippoliti, confronto con l’ex al Grande Fratello Vip. Andrea Ippoliti, l’ex fidanzato di ...