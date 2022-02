GF Vip 6 | a lasciare la Casa il 14 febbraio 2022 è Gianluca Costantino

(Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo lo stop di venerdì, il Grande Fratello Vip 6 è tornato in diretta su Canale 5, lunedì 14. La puntata è stata ricca di sorprese e c’è stata anche una eliminazione. Al televoto c’erano tre concorrenti: Kabir Bedi, Antonio Medugno e. Vi raccomandiamo... Delia Duran ad Antonio Medugno: "Ho una voglia matta di farlo con te e Alex" A un mese dal gran finale del reality, il meno votato ha dovutola. Il primo a salvarsi è stato l’attore indiano, molto apprezzato dai telespettatori e anche dagli inquilini. Il concorrente eliminato al GF è stato invece. Dopo lo stop di venerdì, il Grande Fratello Vip 6 è tornato in diretta su ...

Eliminato Grande Fratelloe nominati A doverper sempre, a circa un mese dalla finale, il Grande Fratelloè stato Gianluca Costantino , eliminato con il 16% delle preferenze. A ...Adesso la coppia sta per compiere un passo importante e presto diventeranno genitori , ma in onore del loro percorso al GFci hanno tenuto aqualche prezioso consiglio agli attuali ...Sai perché ti ho lasciato? Perché volevo far vedere la Delia che gioca ... L'attore si fermerà al GF Vip il tempo necessario a sbrogliare la matassa diventata portante in questa edizione del reality ...Così Alfonso Signorini, durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 14 febbraio ... Scusa Alfonso” e così è rientrata nella Casa lasciando l’ex in passerella, al freddo e al gelo.