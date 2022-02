Fitoussi spiega cosa rischia l’Europa con la guerra in Ucraina | «Il no al nucleare un regalo a Putin»

Leggi su open.online

(Di martedì 15 febbraio 2022) Secondo il professor Jean Paul, economista e docente alla Luiss Carli e a Sciences Po,molto dalla possibiledella Russia all’. L’Unionedi pagare il conto più salato: «Mosca avrà ancora più potere sul gas . Ogni Paese ha giocato da solo, e si è fatto ingannare, a parte la Francia: è tornata a puntare sulche le consente una grande autonomia». Secondoavrebbe dovuto mettere in campo un grandissimo piano di investimenti per studiare le nuove energie pulite. Non l’ha fatto». E in questo contesto l’Italia è il vaso di coccio tra vasi di ferro: «Ha rinunciato alnel momento sbagliato, privandosi di una fonte di energia che ridurrebbe le ...