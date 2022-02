Federica e Gianmaria su Jessica: “Dovrebbe allontanarsi da Barù” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi ieri sera sono stati ospiti del GF VIP PARTY con Giulia Salemi e Gaia Zorzi. La neo coppia formatasi all’interno del Grande Fratello ha espresso alcune considerazioni molto importanti su Jessica Selassié e Barù Gaetani. Infatti si dicono non convinti dagli atteggiamenti di quest’ultimo. Jessica deve farsi da parte Secondo i “Gianfede” la coppia potenziale non è così rosea. Federica ha detto: “In lui c’è qualcosa sotto che non va. Spero che Jessica se ne accorga. All’inizio questa storia mi piaceva, cioè come coppia li vedevo”. Anche Gianmaria dal canto suo ha aggiunto: “Le ho sempre detto di ascoltare il suo cuore, però a un certo punto bisogna dire anche basta. Dovrebbe fermarsi adesso. Se a ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 febbraio 2022)Calemme eAntinolfi ieri sera sono stati ospiti del GF VIP PARTY con Giulia Salemi e Gaia Zorzi. La neo coppia formatasi all’interno del Grande Fratello ha espresso alcune considerazioni molto importanti suSelassié eGaetani. Infatti si dicono non convinti dagli atteggiamenti di quest’ultimo.deve farsi da parte Secondo i “Gianfede” la coppia potenziale non è così rosea.ha detto: “In lui c’è qualcosa sotto che non va. Spero chese ne accorga. All’inizio questa storia mi piaceva, cioè come coppia li vedevo”. Anchedal canto suo ha aggiunto: “Le ho sempre detto di ascoltare il suo cuore, però a un certo punto bisogna dire anche basta.fermarsi adesso. Se a ...

