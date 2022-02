Davide Nicola è il nuovo allenatore della Salernitana (Di martedì 15 febbraio 2022) La Salernitana ha sciolto le riserve sul nome del nuovo allenatore che dovrà cercare di ottenere una salvezza che allo stato attuale appare disperata. Sarà Davide Nicola a sostituire l’esonerato Colantuono e già da oggi è atteso in città per dirigere il primo allenamento. PERCHE’ LA Salernitana HA SCELTO Davide Nicola? È stato il noto esperto di calciomercato, Gianluca di Marzio, a spiegarlo: “Il club ha deciso di puntare su Nicola per il post Colantuono, nonostante dei contatti fossero avviati con Andrea Pirlo. L’ex allenatore della Juventus, non aveva rifiutato le avances della Salernitana, ma è stato il club a preferirgli Nicola per una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 15 febbraio 2022) Laha sciolto le riserve sul nome delche dovrà cercare di ottenere una salvezza che allo stato attuale appare disperata. Saràa sostituire l’esonerato Colantuono e già da oggi è atteso in città per dirigere il primo allenamento. PERCHE’ LAHA SCELTO? È stato il noto esperto di calciomercato, Gianluca di Marzio, a spiegarlo: “Il club ha deciso di puntare super il post Colantuono, nonostante dei contatti fossero avviati con Andrea Pirlo. L’exJuventus, non aveva rifiutato le avances, ma è stato il club a preferirgliper una ...

