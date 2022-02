“Ci manca solo la colonscopia”: Crosetto “feroce” contro i pm sulla lettera di Tiziano Renzi (Di martedì 15 febbraio 2022) “Tanto per capirci, io sono sempre stato politicamente dall’altra parte, rispetto a Matteo Renzi. Ma ormai ciò che gli viene fatto ogni giorno non riguarda lui, riguarda la vita democratica: una tale sinergia tra informazione e procure per uccidere una persona ha un solo precedente“. Non c’è bisogno di fare il nome. Con poche parole Guido Crosetto commenta su twitter in due riprese la vicenda che definire sgradevole è dire poco, della pubblicazione della lettera di Tiziano Renzi del 2017 al figlio sulla Banda Bassotti che lo circonda. “Lo sfogo di un padre che francamente doveva restare chiuso nei cassetti: e non certo per occultarla, ma perché non ha alcuna finalità. A mio avviso viola l’articolo 15 della Costituzione“. Questo per dirla con il Presidente della Camera ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 febbraio 2022) “Tanto per capirci, io sono sempre stato politicamente dall’altra parte, rispetto a Matteo. Ma ormai ciò che gli viene fatto ogni giorno non riguarda lui, riguarda la vita democratica: una tale sinergia tra informazione e procure per uccidere una persona ha unprecedente“. Non c’è bisogno di fare il nome. Con poche parole Guidocommenta su twitter in due riprese la vicenda che definire sgradevole è dire poco, della pubblicazione delladidel 2017 al figlioBanda Bassotti che lo circonda. “Lo sfogo di un padre che francamente doveva restare chiuso nei cassetti: e non certo per occultarla, ma perché non ha alcuna finalità. A mio avviso viola l’articolo 15 della Costituzione“. Questo per dirla con il Presidente della Camera ...

