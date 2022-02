Canada | proteste no vax | Trudeau ricorre a leggi d’emergenza

(Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il premier canadese Justinha invocato il ricorso alledi emergenza per mettere fine alleno vax che stanno paralizzando il Paese. E’ la prima vota che l’Emergencies Act, approvato nel 1988, viene usato. In base alla legge, il premier ha il potere di sospendere le libertà civili per ristabilire l’ordine.ha annunciato che le misure avranno una durata “limitata” e ne verrà fatto un uso “ragionevole e proporzionato”, senzare all’impiego dei militari. Tra i provvedimenti che potrebbero essere adottati, il congelamento dei conti bancari di coloro che sono legati alle. L'articolo proviene da Italia Sera.

MediasetTgcom24 : Canada, l'Ontario abolisce il pass sanitario dopo proteste dei camionisti #canada #ambassadorbridge #covid… - fattoquotidiano : Canada, l’Ontario abolisce il pass sanitario. La capitale Ottawa ancora bloccata dalle proteste - valigiablu : Dalle ‘Yellow Vest’ alla ‘Carovana della libertà’: chi c’è dietro le proteste che stanno paralizzando il Canada |… - kiraelias : RT @ImolaOggi: Proteste in Canada, Trudeau dichiara l'emergenza nazionale - sospese le libertà civili - DomenicoSortino : RT @ImolaOggi: Proteste in Canada, Trudeau dichiara l'emergenza nazionale - sospese le libertà civili -

La protesta a Ottawa sfida la legge della Corte suprema, via i camion dal confine, ma lesi intensificano I manifestanti del Convoglio della Libertà, che sono contro le restrizioni ......sedare le diffuseantigovernative dei camionisti no vax che da giorni paralizzano la capitale Ottawa. I poteri di emergenza non sono mai stati utilizzati nell'ultimo mezzo secolo ine ...Il primo ministro ha spiegato di aver preso la decisione vista la difficoltà nel far rispettare la legge dopo settimane di proteste e blocchi ai valichi ...i poteri di emergenza per sedare le diffuse proteste antigovernative dei camionisti no vax che da giorni paralizzano la capitale Ottawa. I poteri di emergenza non sono mai stati utilizzati nell'ultimo ...