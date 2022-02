Bonus revisione auto e moto, al via le domande dal 1° marzo: la procedura (Di martedì 15 febbraio 2022) Tutti i dettagli sul Bonus revisione auto e moto, come fare richiesta e chi ne ha diritto: tutto quello che c’è da sapere. Il Bonus veicoli sicuri permette di richiedere il rimborso di 9,95 euro a compensazione dell’aumento delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore e rimorchi. Il Bonus al momento può essere ottenuto per le revisioni effettuate dall’1 novembre 2021 e dall’1 marzo 2022 riguarderà quelle eseguite quest’anno. Scopriamo tutti i dettagli in merito. Come funziona il Bonus revisione auto e moto (Pixabay)Sulla piattaforma Bonus veicoli sicuri è possibile ottenere il rimborso di 9,95 euro a compensazione ... Leggi su vesuvius (Di martedì 15 febbraio 2022) Tutti i dettagli sul, come fare richiesta e chi ne ha diritto: tutto quello che c’è da sapere. Ilveicoli sicuri permette di richiedere il rimborso di 9,95 euro a compensazione dell’aumento delle tariffe per ladei veicoli are e rimorchi. Ilal momento può essere ottenuto per le revisioni effettuate dall’1 novembre 2021 e dall’12022 riguarderà quelle eseguite quest’anno. Scopriamo tutti i dettagli in merito. Come funziona il(Pixabay)Sulla piattaformaveicoli sicuri è possibile ottenere il rimborso di 9,95 euro a compensazione ...

