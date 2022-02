Bologna, il tracollo dei rossoblù: un solo punto nel 2022 (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Bologna sta vivendo un’involuzione, la squadra di Mhiajlovic ha raccolto un solo punto nel 2022 Il Bologna sta vivendo una vera e propria involuzione in campionato. Dopo un’ottima prima parte di stagione ora la squadra di Mihajlovic ha raccolto un solo punto nel 2022. Il pareggio con l’Empoli al Dall’Ara, per il resto solo sconfitte e da recuperare la sfida contro l’Inter. Ultima vittoria dei rossoblù contro il Sassuolo a dicembre prima della sosta. Ora i felsinei devono guardarsi le spalle e già nel weekend la sfida contro lo Spezia è un crocevia importante. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Ilsta vivendo un’involuzione, la squadra di Mhiajlovic ha raccolto unnelIlsta vivendo una vera e propria involuzione in campionato. Dopo un’ottima prima parte di stagione ora la squadra di Mihajlovic ha raccolto unnel. Il pareggio con l’Empoli al Dall’Ara, per il restosconfitte e da recuperare la sfida contro l’Inter. Ultima vittoria deicontro il Sassuolo a dicembre prima della sosta. Ora i felsinei devono guardarsi le spalle e già nel weekend la sfida contro lo Spezia è un crocevia importante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

